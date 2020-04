Glenn Geerts: ‘Ik mis de wedstrijden wel erg’

Door het coronavirus zijn internationale wedstrijden over de hele wereld gecanceld. Glenn Geerts vertelt aan Equibel hoe zijn dagelijkse werkzaamheden eruit zien in deze periode. De coronacrisis is voor de Belgische vierspanner geen economische ramp. ”Ik heb mijn handen meer dan vol. Dit is een geluk bij een ongeluk.”

In normale omstandigheden was Geerts afgelopen weekend in Kronenberg aanwezig om deel te nemen aan de jaarlijkse internationale menwedstrijd. Geerts: ”Ik keek daar zo naar uit. Na de indoor Wereldbekerfinale begin februari in Bordeaux heb ik mij gefocust op het outdoorseizoen. Mijn eerste grote doelstelling was Kronenberg.”

Voorbereiding

”Deze wedstrijd was voor iedereen een voorbereiding op het Wereldkampioenschap dat begin september op hetzelfde terrein plaatsvindt. Voorlopig staat dat WK nog altijd gepland en als het doorgaat, zou het natuurlijk voor iedereen hetzelfde zijn. Om in het juiste ritme te komen, heb je een goede voorbereiding nodig voor zo’n belangrijke wedstrijd. Je ziet ook eens hoe ver de rest is in de aanloop naar zo’n evenement”, aldus de vierspanner.

Veiligheidsmaatregelen

”Het zou vervelend zijn als de veiligheidsmaatregelen in de landen van de concurrenten al eerder zouden worden afgebouwd dan in België, maar dat denk ik niet. In Zweden vragen ze zich wel af waar ik blijf. Ik ben coach van de Zweedse junioren, pony’s en tweespan senioren. Normaal gesproken ga ik één keer per maand naar Zweden, maar nu kan dat in mijn geval uiteraard niet. In Zweden zijn er soepelere maatregelen. Er wordt ook volop getraind”, aldus de Belg.

‘Bedrijfsactiviteiten gaan gewoon door’

De Belgische vierspanner heeft zijn eigen stal in het Belgische Oostmalle. Zijn bedrijfsactiviteiten gaan in deze tijd gewoon door. ”Ik heb het behoorlijk druk. Door de crisis ben ik elke dag bezig met pensionpaarden en ik train ook paarden van derden. Op een doordeweekse dag train ik 10 tot 13 paarden. Het gebeurt allemaal volgens de veiligheidsvoorschriften. Mijn gepensioneerde stalmeester zit verplicht thuis, omdat hij tot de risicogroep behoort. Daarom mest ik de stallen voorlopig zelf uit. Elke morgen begin ik vroeg en ben ik rond 10 uur klaar met de stalwerkzaamheden. Daarna rijd ik tot ’s avonds de paarden.”

Inkomsten gedeeltelijk gewaarborgd

Geerts: ”Mijn inkomsten zijn gedeeltelijk gewaarborgd, maar het is toch wel rustiger dan anders. In normale tijden geef ik meer les en trainingen op locatie. Nu gebeurt alles thuis en minder gejaagd. Die rust is fijn, maar ik mis de wedstrijden wel erg. Iedereen weet dat ik een competitiebeest ben en dat ik mij altijd wil meten met mijn concurrenten. Hopelijk komt daar snel verandering in.”

Bron: Horses.nl/Equibel