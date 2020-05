Grand Prix-ruiter Nars Gottmer zet zich in voor bestrijding van het coronavirus

Voor het derde jaar op rij zet Internationaal Grand Prix-ruiter Nars Gottmer zich in voor het goede doel. Dit jaar gaat de volledige opbrengst van de lessen naar het goede doel Stichting Zorg na werk in Coronazorg (ZWIC). "De clinicdag kon voor dit jaar niet anders zijn dan ten behoeve van de bestrijding van het coronavirus", vertelt Gottmer.

“Zelf merkte ik vrij weinig van de uitbraak van het coronavirus, omdat ik gewoon mijn dagelijkse dingen kon doen zoals mijn paarden trainen. Alleen het ontbreken van wedstrijden en dat ik mijn ouders en vrienden niet kon bezoeken was het enige merkbare voor mij. Totdat mijn oma van 89 ook werd getroffen door het coronavirus en op de IC belandde. Toen kwam het coronavirus opeens heel dichtbij en voel je je heel machteloos dat je haar niet kan bezoeken. Wonder boven wonder gaat het nu de redelijk de goede kant op met mijn oma en heeft ze de IC verlaten”, vertelt Gottmer die een dag lang lessen gaat geven om het zorgpersoneel te ondersteunen.

Clinic-dag

Hij vervolgt: “Dit jaar vindt de clinicdag plaats op zaterdag 6 juni bij Ruitersportcentrum Ini Slot in Wittelte. Vorig jaar hebben wij 1.600 euro opgehaald voor het goede doel. Hopelijk kunnen we dit jaar ook weer een mooi bedrag ophalen, maar als dit jaar de opbrengst wat lager is vind ik geen ramp. Het belangrijkste is dat we de veiligheid goed kunnen waarborgen voor de ruiters. Dat gaat ons zeker lukken doormiddel van lessen in duo’s. En de lessen laten plaatsvinden in een 20×60 meter buitenbak.”

Bron: Horses.nl