Grande Semaine 2020 gaat door

De Grande Semaine de Fontainebleau, de Franse jonge paardenkampioenschappen voor springpaarden, gaan door dit jaar, maar wel later in het seizoen dan gewoonlijk. Fontainebleau staat nu 29 september tot en met 4 oktober op de agenda.

Daarnaast vinden er ook jonge paardenkampioenschappen eventing in Pompadour (17-20 september), jonge paardenkampioenschappen dressuur in Fontainebleau (25-27 sept) en een week later mogen de springpaarden aan de bak.

Vervolgens nog mennen en endurance in respectievelijk Compiegne en Uzes.

Beperkingen

Of er beperkingen gelden qua bijvoorbeeld bezoekersaantallen is nog niet bekend.

Bron: Horses.nl