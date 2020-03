Gregory Wathelet over coronacrisis: ‘De onzekerheid is lastig’

Voor een artikel in de reeks ‘Onze topatleten in tijden van corona’, ging de Belgische paardensportbond KRBSF – virtueel uiteraard – op bezoek bij Gregory Wathelet en vroeg naar zijn kijk op deze uitzonderlijke periode. De ruiter leek weer in het goede ritme te komen na een schouderblessure, maar nu wordt die comeback abrupt beëindigd door het coronavirus.

“Dat is toch even wennen”, vertelt Gregory Wathelet. “Normaal gezien zijn we vier à vijf dagen per week weg van huis, heel vaak in het buitenland zelfs, om deel te nemen aan wedstrijden. Nu ben ik mijn paarden thuis in beweging aan het houden. Dat is toch een heel ander gevoel dan in competitiemodus. Toppaarden hebben echt wel competitie nodig om in de goede vorm te blijven. Het valt dus af te wachten hoe lang dit zal duren. Stel dat we over een maand weer kunnen springen, dan zal het allemaal nog wel meevallen, maar als het veel langer gaat duren, dan zal dat toch zijn invloed hebben, ook financieel.”

Te vaak als vanzelfsprekend

Voor alle duidelijkheid, Wathelet vindt het stopzetten van sportcompetities niet meer dan logisch. “De gezondheid van iedereen is zoveel belangrijker dan sport. Nu beseft een mens pas ten volle hoe mooi het leven wel is en dat we alles te vaak als vanzelfsprekend beschouwen. Dit is een drama, maar laat het ons ook wat positief bekijken: we hebben nu meer tijd voor onze naasten. Maar dat is dan toch ook weer relatief, want we zijn beperkt in onze bewegingsvrijheid. Mijn opa bijvoorbeeld woont dichtbij en ik kan wel wat boodschappen voor hem doen, maar een bezoekje brengen zit er niet in. Dat is lastig, maar het kan nu éénmaal niet anders. Ik hoop echt dat deze crisissituatie zo snel mogelijk tot een einde komt. Daarvoor zal iedereen de nodige inspanningen moeten leveren.”

Belangrijkste business

Tot slot: wat met de Olympische Spelen? “Het is niet aan mij om daar uitspraken over te doen. Ik heb ergens gelezen dat eind mei daarover de beslissing moet vallen. Wel, laat ons tot dan wachten. Eén ding weet ik wel zeker: het zou erger zijn, mocht er over drie maanden nog altijd geen competitie zijn. De Spelen zijn voor een topsporter het ultieme doel, maar wekelijkse competitie blijft onze belangrijkste business.”

Bron: Equibel