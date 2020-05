Groepslessen in buitenlucht weer toegestaan in België

In Nederland en Duitsland was het al zo ver, maar nu heeft ook de Belgische veiligheidsraad toestemming gegeven voor (groeps)lessen in de buitenlucht. Goed nieuws voor de Belgische maneges en verenigingen.

De Belgische corona-exitstrategie werd maandag 3 mei bekend gemaakt, maar tot op heden was het niet precies duidelijk wat de versoepeling inhield voor de paardensport. De nieuw gepubliceerde FAQ’s van Belgische veiligheidsraad bieden uitkomst.

Lessen toegestaan in buitenlucht

Paardrijden op de eigen weide/piste is toegestaan. Paardrijden (in het zadel, aangespannen of aangelijnd) is ook toegestaan onder volgende strikte voorwaarden:

Als fysieke activiteit in openlucht zonder fysiek contact, eventueel samen met mensen die onder hetzelfde dak wonen, en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen (ruiters);

Als training of les met een trainer of een meerderjarige toezichter in een manege (in een buitenpiste of een piste die openstaat aan de buitenlucht), met maximum 20 personen (ruiters).

Ritten te paard met het oog op het welzijn van het dier, met een maximum van drie ruiters.

Men mag de wagen nemen om zich te verplaatsen tussen de woonplaats en de manege of de plaats van de rit, en desgevallend ook om het paard te vervoeren. Minderjarige kinderen of hulpbehoevenden mogen door hun ouders of een begeleider naar en tijdens de activiteit begeleid worden. Indien deze begeleider ook deelneemt aan de activiteit zelf, dan tellen zij mee voor het toegelaten aantal ruiters.

In alle gevallen en tijdens de hele duur van de activiteit of aanwezigheid ter plaatse moeten de hygiëne- en social distancing maatregelen strikt worden nageleefd en moet er dus steeds een afstand van 1,5 meter nageleefd worden.”

Bron: Info-coronavirus.be