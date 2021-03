Groepslessen in Duitsland vanaf 8 maart weer toegestaan

Na het federale- en staatsoverleg over de coronapandemie, ziet het er voor de Duitse (paarden)sport weer rooskleurig uit. Hoewel de lockdown wordt verlengd tot 28 maart, zijn groepssporten vanaf 8 maart wel weer mogelijk, zij het onder bepaalde voorwaarden.

Volgens Sönke Lauterbach, algemeen secretaris van de FN, is dit een positieve ontwikkeling. “Deze ontwikkelingen geven een sprankje hoop voor alle maneges, instructeurs en ruiters. Vanaf volgende week kunnen er weer groepslessen plaatsvinden en mag er weer samen getraind worden als de regionale situatie het toelaat.”

Twintig kinderen (tot 14) of vijf volwassenen

Bij een stabiele of dalende incidentie van minder dan honderd, mogen maximaal twintig kinderen (van maximaal 14 jaar oud) of maximaal vijf volwassenen uit twee huishoudens buiten weer samen (contactloos) sporten. In regio’s met een incidentie van minder dan vijftig, mogen dit maximaal tien volwassen of twintig kinderen zijn.

Indooractiviteiten

Vanaf 22 maart mag er weer binnen (contactloos) gesport worden. Contactsporten die binnen plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld voltige, worden vanaf 5 april weer toegestaan. De komende dagen wordt er meer bekend gemaakt over wat er precies in welke deelstaten wordt toegestaan. Ook over de vraag of een binnenbak als binnen of buiten wordt beschouwd.

Let op: Vanavond om 20:30 uur webinar rhinopneunomie n.a.v. uitbraak Valencia gratis te volgen.

Bron: St. Georg