Groom Langehanenberg: ‘De paarden missen de wedstrijden ook’

Voor Stal Langehanenberg is het wedstrijdseizoen, na de gedwongen pauze vanwege de coronacrisis, gisteren weer begonnen en daar is Langehanenbergs groom Ann-Christin Berger erg blij mee. Aan Dressursport Deutschland vertelde Berger wat zij het meeste gemist heeft.

Berger werkt sinds vier jaar als groom voor Langehanenberg en is normaal gesproken vrijwel ieder weekend onderweg met de paarden. Het concours in Nottuln, dat dit weekend wordt gehouden was dan ook een zeer welkome afwisseling om vast weer een beetje in de stemming te komen van het wedstrijdgebeuren.

Richtlijnen

“Natuurlijk moesten we ons aan de richtlijnen houden: met een masker, slechts één groom per twee paarden, geen toeschouwers, etc., maar we waren weer weg. Het was een late inschrijving voor de jonge paarden”, vertelt Berger. “We waren onlangs ook al bij de DOKR om te trainen met de ‘grote jongens’, wat ook een voorproefje was voor de paarden. Ze gaan graag naar wedstrijden. Damsey vindt het altijd leuk om ‘The King’ te zijn en hij geniet er echt van om de hele tijd lekker betutteld te worden.”

Kippenvel

Het grootste gemis van de wedstrijden is voor Berger het contact met de andere grooms, die ze normaal gesproken regelmatig ziet. “Normaal zie je elkaar zowat ieder weekend en nu hebben we elkaar begin maart voor het laatst gezien”, vertelt ze. “Maar ook het kippenvel-moment dat ik heb als Helen de ring binnen rijdt en ik aan de rand sta te kijken, dat heb ik gemist.”

‘De paarden missen het ook’

Berger is er ook van overtuigd dat niet alleen zij de wedstrijden mist, maar de paarden ook. “Laatst heb ik Damsey helemaal mooi gemaakt voor een video en toen merkte ik echt dat hij dacht dat we op pad gingen voor een wedstrijd”, vertelt Berger. “Hij stond in de poetsplaats met een bepaalde blik in zijn ogen en zijn oren de hele tijd naar voren. Ik mis de wedstrijden, maar ik ben er zeker van dat de paarden ze ook missen.”

‘Graag op stal’

Met de extra tijd, die vrijkwam toen de wedstrijden van de kalender verdwenen, heeft Berger inmiddels alle hoeken en gaatjes op stal opgeruimd en schoongemaakt, maar dat was niet het enige. “Ik heb de extra tijd ook gebruikt om ’s avonds nog een keertje extra naar stal te rijden om in alle rust nog even met de paarden aan de hand te grazen of een paar paarden nog even in de wei te zetten”, vervolgt de groom. “Dat deed ik ook toen Helen zwanger was, dan ging ik bijvoorbeeld nog een uur Powerwalken met Damsey. Ik ben echt graag op stal.”

