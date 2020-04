Grote evenementen tot september verboden in Duitsland

CHIO Aken en de Hamburger Derby, twee van Duitslands grootste concoursen die in de afgelopen weken te kennen gaven dat ze hun evenementen wilden verplaatsen naar later in het seizoen, zullen in ieder geval nog tot september moeten wachten.

Grote evenementen worden namelijk tot en met 31 augustus verboden in Duitsland. Dat is de Duitse bondsregering met de Minister-presidenten van de verschillende deelstaten vandaag overeen gekomen, meldt DPA.

Openbare leven weer voorzichtig op gang

Het openbare leven wordt in Duitsland vanaf volgende week weer voorzichtig op gang gebracht. Wat dat precies gaat inhouden voor de paardensport is nog niet bekend. Later vandaag geeft bondskanselier Angela Merkel samen met de Minister-president van Beieren en de Burgemeester van Hamburg een persconferentie over de ‘exit-strategie’ van Duitsland.

Bron: DPA/Horses.nl