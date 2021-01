Haike Blaauw: ‘Er is licht aan het einde van de tunnel’

"Na het bijzondere jaar, wat we 2020 wel kunnen noemen, is het nu gelukkig 2021. Het jaar 2021 moet het jaar van hoop gaan worden. Om met de woorden van Telegraaf journalist Felix Hilbrink te spreken: "Gedaan is het met het diepe rotten, met grote happen verteren de wormen het bladergoed en maken mooie grond. Je ruikt het. Al wat kiemen kan, heeft het licht allang gezien en de zachte zonne-vleug gevoeld. Hoe langzaam ook, we bouwen weer", aldus FNRS-directeur Haike Blaauw.

“Ik heb dat gevoel zelf ook, 2021 is het jaar dat we weer gaan bouwen aan de toekomst van de hippische sector. Er is licht aan het einde van de tunnel, het vaccin is reeds in het land en zal voor de broodnodige verlichting gaan zorgen. We hoeven straks geen ingewikkelde regels meer te bestuderen en kunnen weer doen waar we zo goed in zijn, ondernemen. Evenementen zullen wellicht nog even op zich laten wachten, maar verder zal er stapje voor stapje weer meer mogelijk zijn. Je merkt aan alles dat iedereen snakt naar leven in de hippische brouwerij en bovenal naar sociaal contact met klanten, ouders en de omgeving. Wanneer dan ook de zon weer gaat schijnen, de temperatuur toeneemt, de terrassen uitgezet worden, dan lacht het leven ons nadrukkelijk toe.”

Paardrijden zit in de lift

“Iedereen heeft tijdens de lockdown ervaren dat het buitenleven de toekomst heeft, van dat momentum moeten we gebruik gaan maken. Paardrijden zit in de lift, men wil iets in de natuur doen in eigen land en daar weten wij wel raad mee. Ook in het vastgoed zie je een trend dat mensen naar buiten trekken, men zoekt huizen in de provincie met meer ruimte en vooral een grote tuin om thuis te kunnen werken en te ontspannen.”

Drie kernwaarden

“Om goed in te kunnen spelen op deze trends zal de kwaliteit ook verder omhoog moeten. Dit jaar gaan we met het vernieuwde FNRS kwaliteitsprogramma van start. Het geheel heeft, door de coronabeperkingen enige vertraging opgelopen, maar we zijn bijna zover. In het eerste kwartaal van 2021 gaan wij hiermee van start. Dat zal op bepaalde vlakken even wennen zijn voor een aantal bedrijven, het nieuwe systeem zal meer focus hebben op onze drie kernwaarden; kwaliteit, veiligheid en welzijn. Dat is ook wat van ons verwacht mag worden, we gaan duidelijk met onze tijd mee en willen ons blijven verbeteren op elk niveau. We zijn tevreden over wat er de afgelopen decennia bereikt is maar moeten ons voorbereiden op een veranderd speelveld. Welzijn van mens en paard zal een prominentere rol spelen in het FNRS kwaliteitssysteem, daar kan niemand iets op tegen hebben.”

Belangrijke stappen zetten

“Ieder bedrijf zal ook kritisch naar zijn bedrijfsvoering moeten kijken, klopt mijn prijsstelling wel of kan het beter? Op personeelsgebied gaan we ook stappen zetten om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. Als we de juist teamleden willen aantrekken en behouden zal de sector op dit gebied belangrijke stappen moeten zetten. We moeten onze mensen goed op blijven leiden, niet eenmalig maar op regelmatige basis en naar een niveau waarop ze ruiters kunnen boeien en binden.”

Genieten van meer vrijheden

“Om een lang verhaal kort te maken, 2021 is het jaar van hoop maar vooral ook van heel hard werken om onze sector er weer bovenop te krijgen en om te gaan genieten van meer vrijheden. Het is van groot belang dat we dit samen doen als gehele sector. Laten we de kansen grijpen die er liggen door gebruik te maken van het feit dat mensen steeds meer van het buitenleven willen genieten in eigen land. Laten we met zijn allen delen hoe mooi de paardensport is en wat paardrijden kan doen. De campagne ‘Dit doet paardrijden’ speelt hier mooi op in. Ruiters die anderen inspireren met hun verhaal, zodat de groep mensen die zich bezighoudt met paardrijden in 2021 alleen maar groter wordt.”

Bron: FNRS