Hamburger Derby wordt verschoven naar juli of augustus

Dat de 100ste editie prestigieuze Hamburger Derby niet op de geplande datum (20-24 mei) zou kunnen plaatsvinden was ondertussen al een tijdje duidelijk, maar wat het alternatief zou zijn nog niet. Compleet afzeggen of verplaatsen? De organisatie hoopt op het laatste, melden zij vandaag in een persbericht. En wel in juli of augustus.

“Dat doorgang van de Derby op de geplande datum heel lastig zou worden voor ons ook al langer duidelijk, de lokale autoriteiten hebben ons vandaag meer duidelijkheid gegeven en nu is de beslissing definitief geworden. We vinden het ontzettend jammer, het is de 100ste verjaardag van de Derby en het zou een onvergetelijke editie moeten worden. Daarom geven we de hoop niet op om het concours in te halen, daarom worden nu twee data in juli en augustus gecheckt. De hele kalender is opgeschud en veel concoursen zoeken een nieuwe plaats op de kalender, dus of het lukt is nog even afwachten.”

Global Champions Tour

Met de verplaatsing van de Hamburger Derby, ook een etappe van de Global Champions Tour/League, is de concoursserie van Jan Tops nog verder van huis geraakt. Een etappe werd gereden (begin maart in Doha) en zeven andere etappes kunnen niet als gepland plaatsvinden.

Bron: Horses.nl/Persbericht