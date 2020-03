Handhavers doen controles op manegebedrijven en pensionstallen

Op meerdere manegebedrijven en pensionstallen worden door handhavers controles uitgevoerd of de door de Rijksoverheid gestelde maatregelen rond het coronavirus wel worden nageleefd. Zo stond er vandaag een handhaver bij Stal de Heidehoek in Eemnes voor de deur. "We werden gecontroleerd op een aantal punten, zoals bijvoorbeeld geen groepsvorming of gebruik van de kantine", vertelt eigenaar Arnoud Daatselaar.