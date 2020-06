Handvatten organisatie ruiterkampen in coronatijd

Het is lang spannend geweest, maar nu is er meer duidelijk: deze zomervakantie kunnen er weer ruiterkampen georganiseerd worden. Het coronavirus zorgt er wel voor dat ruiterkampen en andere activiteiten er dit jaar anders uit zien. Onder de noemer #Avonturenzomer2020 hebben organisaties aangesloten bij Steunpunt Kindervakanties een campagne voor deze zomer opgezet. Onderdeel daarvan is het gedetailleerde protocol om zomerkampen in 2020 in Nederland mogelijk te maken.

Op de website www.wegaanopzomerkamp.nl zijn drie protocollen beschikbaar. Er is een versie voor kampen met kinderen tot en met 12 jaar en een protocol voor kampen met jongeren van 13 tot en met 18 jaar. De afspraken voor vakantiedagactiviteiten zonder overnachtingen staan in een aparte richtlijn. Deze protocollen zijn voorgelegd aan het Outbreak Management Team (OMT), RIVM en Ministerie van VWS, directie jeugd.

Maatregelen in notendop

Met verschillende voorzorgsmaatregelen is het dus toch mogelijk om ruiterkampen in de zomer van 2020 te organiseren. Belangrijkste maatregelen in een notendop zijn;

Er worden kampbubbels gecreëerd. In een kampbubbel kunnen deelnemers afstand houden tot bijvoorbeeld reguliere (pension- of les)klanten. Voor elke leeftijdsgroep is er een kampbubbel. Deelnemers blijven in hun bubbel en houden afstand tot andere kampbubbels: bubble distancing.

Jeugd mag op kamp als het hele huishouden 24 uur klachtenvrij is bij de start van het kamp.

Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand. 13+ houdt ook afstand tot de begeleiding.

Slaapruimtes worden regelmatig geventileerd en bedden staan op 1,5 meter afstand (vanaf 13 jaar).

Deelnemers houden zich aan de hygiëneregels. Zij wassen hun handen regelmatig, niezen in hun elleboog en gebruiken papieren zakdoekjes.

Risicogroepen kunnen helaas niet mee op kamp, tenzij ouders toestemming geven.

Bij aankomst is er een gezondheidscheck.

Er worden goede afspraken gemaakt over vervoer, het halen en het brengen van kinderen.

Voor de paardgerelateerde sportactiviteiten geldt het algemeen sportprotocol van NOC*NSF.

De gedrags- en hygiënemaatregelen van het RIVM worden te alle tijden in acht genomen.

Lokale richtlijnen leidend

Overleg altijd met de gemeente over wat mag en kan. Lokale richtlijnen zijn leidend. In sommige gevallen is een activiteit meldingsplichtig of vergunningsplichtig. In die gevallen zal een activiteit waarschijnlijk niet door kunnen gaan of inmiddels al zijn afgelast. Tot in ieder geval 1 september 2020 zijn alle meldingsplichtige en vergunningsplichtige evenementen afgelast.

Praktisch toepassen

De protocollen vormen het kader waarbinnen kampaanbod voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogelijk is in de zomer van 2020, met ingang van 1 juli 2020. De protocollen van Steunpunt Kindervakantie bieden handvatten om de regels praktisch toe te passen. Hiermee worden de maatregelen van de overheid om verspreiding van COVID-19 te voorkomen zoveel mogelijk gevolgd.

FNRS en KNHS hebben een sjabloon gemaakt waarmee organisatoren van ruiterkampen de maatregelen op hun accommodatie overzichtelijk kunnen maken voor handhaving of gemeente. Dit sjabloon is te downloaden via deze link. Hier is ook een poster te downloaden met de vragenlijst die elke kampdeelnemer bij aanvang moet beantwoorden. Deze poster is ook als formulier te downloaden die elke kampdeelnemer kan ondertekenen.

Bron: FNRS