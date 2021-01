Harde lockdown wordt vrijwel zeker drie weken verlengd

De huidige 'harde lockdown' wordt vrijwel zeker met drie weken verlengd, dat is volgens de NOS de uitkomst van het Catshuisoverleg van vandaag. Zij beroepen zich op Haagse bronnen. Dat zou betekenen dat de huidige maatregelen nog tot 9 februari gelden.

Half december ging Nederland de ‘harde lockdown’ in en Mark Rutte maakte toen bekend dat de maatregelen minstens tot 19 januari zouden gelden. Omdat de besmettingscijfers nog steeds te hoog zijn, is er nu gepleit voor een verlenging van de maatregelen.

Persconferentie op dinsdag

De komende dagen zijn er nog meer overleggen. Dinsdagavond geven Premier Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge weer een persconferentie.

KWPN Hengstenkeuring

De verlenging met drie weken zou ook betekenen dat de KWPN Hengstenkeuring (op de agenda van 2 tot en met 6 februari) binnen de harde lockdown valt.

De afgelopen weken konden de evenementen op het KWPN Centrum (zoals de herkeuring, IBOP’s, de EPTM, opnames voor de hengstenkeuring en aankomende dinsdag het longeren van de dressuurhengsten) doorgaan.

Het KWPN beroept zich daarbij op het volgende artikel uit de coronawet: ‘De ‘Tijdelijke regeling maatregelen covid-19’ stelt dat groepsverbanden boven dertig personen die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties zijn uitgesloten van het verbod om in besloten binnenruimten zich op te houden in groepsverband met meer dan dertig personen per zelfstandige ruimte (artikel 3.2 lid 2f). Dit onderschrijft dat activiteiten in het belang van stamboeken en die statutair zijn vastgelegd als activiteiten van stamboeken doorgang kunnen vinden.‘

KFPS Hengstenkeuring

De KFPS Hengstenkeuring (14-16 januari) valt ook binnen de harde lockdown en kan aankomend weekend plaatsvinden in Drachten.

Bron: Horses.nl