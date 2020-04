Harrie Smolders: ‘Eindelijk tijd om over die jetlags heen te komen’

Hij reisde twintig jaar lang de wereld over. Bijna nooit had Harrie Smolders even een momentje rust. Door het coronavirus zit de ruiter nu verplicht thuis. "Het scheelt wel veel vlieguren. Ik voel aan mijn lichaam dat het goed is om even thuis te zitten", vertelt Smolders in een interview met Sportnieuws.

Normaal gesproken zou Smolders veel in het buitenland op concours zijn maar dat zit er door het coronavirus niet in. Dat betekent ook dat er geen prijzengeld verdiend kan worden. De handel ligt bovendien ook bijna plat. “De paardensport wordt hard getroffen”, zegt Smolders. “En ik zie ons voorlopig nog niet weer op een internationaal concours rijden. Zolang er geen vaccin is, wordt het heel lastig. Gelukkig heb ik zelf dit jaar nog een paar paarden kunnen verkopen en kan ik nog wel online lesgeven aan ruiters.”

Videobellen

Zo zou Smolders normaal in Florida training geven aan Jennifer Gates. “Dat doen we nu met de telefoon. Videobellen. Dat is even wennen, maar het gaat wel. Het scheelt wel veel vlieguren. Ik voel aan mijn lichaam dat het goed is om even thuis te zitten. Eindelijk tijd om over die jetlags heen te komen. Ik heb nu tijd om te bezinnen, tijd voor mijn gezin. Dus ik verveel me zeker nog niet.”

Over gesloten grens

Omdat de paarden van Smolders in België staan, mag hij ondanks de gesloten grenzen wél naar België. “Ik moet vertellen wat ik ga doen en waar ik moet zijn, en dat heeft gelukkig nog geen problemen opgeleverd. Het voordeel van deze situatie is dat ik nu meer tijd heb voor het opleiden van de jonge, talentvolle paarden. Dat is de grootste winst die we nu kunnen maken: de jonge paarden beter maken met het oog op de toekomst.”

Bron: Sportnieuws