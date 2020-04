Harrie Smolders over corona: ‘Één à twee dagen in de week leraar’

Voor vele (wedstrijd) ruiters en amazones veroorzaakt de corona crisis een hele verandering in de levensstijl. Zo ook voor Harrie Smolders. Horseman.be ging met de voormalig nummer één in gesprek. Naar eigen zeggen is Smolders nu "twee dagen in de week leraar."

Smolders begint het gesprek: “Je hoefde geen helderziende te zijn om te voorspellen dat de Olympische Spelen verplaatst zouden worden. Dat zag en voelde je alsmaar aankomen.” Het was voor Smolders dan ook geen verrassing toen het besluit over het uitstel naar buiten kwam. “Een sportieve teleurstelling wel. Maar er is op dit moment een groter belang dan sport. Hoe je het draait of keert. Gezondheid gaat altijd voor.”

‘Één à twee dagen leraar’

Net als voor veel topruiters was de Olympische Spelen een belangrijk doel voor Smolders in 2020. Nu dit wegvalt en zijn hele leven op z’n kop staat heeft de Nederlander tijd voor andere dingen. “Ik ben al 20 jaar een ritme gewend, waarbij het van wedstrijd naar wedstrijd gaat. Week na week. Dat is nu plotseling helemaal anders en dat is best even wennen. Ik ben nu tijdens de week zelfs één à twee dagen leraar,” zegt Smolders lachend. “De kinderen zitten thuis en ik help ze bij hun lessen en taken. Dat is nieuw voor mij, maar ik vind het wel leuk. Mijn vrouw werkt nog en het is fijn dat ik ook m’n verantwoordelijkheid in het gezin kan opnemen.”

‘Duimen en hopen op het beste’

Smolders kijkt wel uit naar het moment dat de wedstrijden weer beginnen: “Maar natuurlijk wil ik graag terug op concours. Al vrees ik dat dat misschien nog wel een tijdje kan duren.” De ruiter verwacht dat wedstrijd van 1* en 2*-niveau in Nederland en België redelijk snel weer hervat worden. Voor de 5*-niveau wedstrijden denkt de ruiter daar anders over. “Ik zie mezelf nog niet meteen naar Madrid reizen de komende maanden. Of omgekeerd, buitenlandse ruiters en amazones, die hier niet gestationeerd zijn, zullen ook niet zo snel geneigd zijn om te gaan reizen.” Ook de sponsoring voor de grote wedstrijden zal nog problematisch worden denkt Smolders. “We kunnen alleen maar duimen en hopen op het beste.”

Bron: Horseman.be/Horses.nl