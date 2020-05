Hartpury annuleert EK voor junioren en Young Riders dressuur en eventing

De Europese kampioenschappen voor junioren en Young Riders dressuur en eventing zijn geannuleerd. De organisatie van het evenement wat van 27 juli tot en met 2 augustus in Hartpury zou worden gehouden, maakte dat gisteren bekend. Vanwege de coronacrisis heeft Hartpury niet alleen het EK gecanceld, maar ook alle andere wedstrijden die daar gehouden zouden worden.

Op de website van de organisator, het Hartpury College, zegt hippisch directeur Phillip Cheetham: “Hoewel we zeer teleurgesteld zijn dat we in 2020 geen enkele wedstrijd kunnen organiseren, vinden we dat dit een noodzakelijke beslissing is in de huidige omstandigheden. De gezondheid van het personeel, vrijwilligers, officials, ruiters en bezoekers van Hartpury blijven onze topprioriteit en willen geen onnodige druk leggen op onze lokale gezondheidsdiensten.”

Volgend jaar

De organisatie in Hartpury heeft overleg met de FEI om het de komende jaren opnieuw te proberen.

Andere kampioenschappen

De Jumping Task Force had aangekondigd in juni een besluit te nemen over Europese jeugdkampioenschappen springen. Er zijn nog geen verdere aankondigingen gedaan van de Eventing Task Force. De USEF heeft in de Verenigde Staten alle nationale kampioenschappen voor de jeugd afgelast.

Bron St.Georg