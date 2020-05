Schockstrand organiseert veiling voor veulens van eigen hengsten

Andreas Helgstrand en Paul Schockemöhle organiseren een online veulenveiling voor veulens van hun hengsten. 25 veulens worden geselecteerd voor de veiling. Waarschijnlijk komt er ook een selectie bij De IJzeren Man in Weert.

“We weten dat de huidige situatie voor een aantal uitdagingen zorgt met betrekking tot de verkoop van veulens en met deze kennis willen we onze kansen voor onze fokkers vergroten. De online veiling is alleen voor veulens die zijn gefokt met hengsten van Helgstrand en Paul Schockemöhle en we hebben hierbij het gevoel dat we een unieke veiling creëren die de fokkers een voordeel geeft”, vertelt Esben Møller over de veiling.

Goed mogelijk helpen

“We zijn nu getuige van een onbekende situatie en daarom willen we onze fokkers gedurende deze tijd zo goed mogelijk helpen. We zijn erg afhankelijk van de fokkers om door te gaan, de vraag naar ervaren kwaliteitspaarden blijft bestaan. We hopen dat sommige van onze fokkers er belang bij hebben om het grote publiek te bereiken dat de veiling via horse24.com biedt”, voegt Andreas Helgstrand toe en vertelt dat hij hoge verwachtingen heeft van de online veiling.

Selectie in Weert

In Denemarken zijn drie selectiedagen gepland en in Duitsland (Mühlen) twee. Ook in Nederland komt er waarschijnlijk eentje: 20 mei bij De IJzeren Man in Weert.

Nog meer veilingen

Er worden nog meer online Schockstrand-veulenveilingen aangekondigd.

Bron: Persbericht