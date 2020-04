Henk Nooren in coronacrisis: ‘Ik blijf erg gestructureerd’

Henk Nooren keerde vorig jaar terug bij de Franse springruiters, niet als bondscoach, maar als trainer van de Franse kaderruiters. Nu in de coronacrisis zit hij thuis 'gevangen' in het Belgische Engis waar hij zijn springstal heeft. De website Grandprix interviewde Nooren over zijn leven in deze moeilijke tijd. "Met mij gaat het goed!", zegt hij. "Ik blijf erg gestructureerd".

Henk Nooren was minstens vier tot vijf dagen per week in Frankrijk om ruiters te trainen. Nu met de crisis is hij aan huis gebonden. “Ik blijf erg gestructureerd”, vertelt Nooren. “Ik sta om 5.30 uur op en begin met 45 minuten gymnastiek, daarna lees ik. Van 7.45 uur tot 13.00 uur ben ik op stal. Na een dutje ga ik aan het werk in mijn tuin. Ik heb echt geluk dat ik daar ben, een bevoorrechte positie in deze situatie. Natuurlijk wil ik net als iedereen normaal werken, maar zo is het.”

Om zijn rol als trainer in deze tijd te vervullen lukt niet echt aldus Nooren. Hij zou de ruiters graag aan het werk zien. “Zo kunnen we een beetje praten over de vorm en gezondheid van de paarden en hoe we ze kunnen blijven verbeteren met kleine oefeningen. Het zou fijn zijn om dit weer te kunnen doen.” Maar Nooren spreekt zijn ruiters geregeld telefonisch: “Om het moreel te houden om de paarden goed te blijven trainen.”

Henk Nooren denk dat het uitstellen van de Spelen voor de Fransen wel gelegen komt. “Het uitstel kan positieve gevolgen hebben voor Frankrijk, hierdoor kunnen nog een paar koppels groeien”, zegt hij. “Ik hoop natuurlijk dat de Federatie zo snel mogelijk de ruiters en vooral de eigenaren zal ontmoeten om te proberen de goede paarden in het land te houden.”

Lees het hele interview hier.

Bron Grandprix.info