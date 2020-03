Hennie Roffel na clinics vast in Australië

Subtop-amazone Hennie Roffel heeft via Facebook bekend gemaakt momenteel niet terug te kunnen naar Nederland. Roffel was voor het geven van clinics in Australië en ze zou afgelopen woensdag naar Nederland terugvliegen. Die vlucht werd gecanceld. "Er zijn ook geen andere vluchten meer zoals het nu lijkt. We hebben nog geprobeerd om met de maandagavond-vlucht te gaan, maar deze was overboekt."