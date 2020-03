Henrik Ankarcrona: ‘Ik hoop dat Tokyo volgens plan zal plaatsvinden’

Door het coronavirus zijn internationale wedstrijden over de hele wereld gecanceld. Henrik Ankarcrona, bondscoach van de Zweedse springruiters, vertelt aan World of Showjumping hoe zijn werk als bondscoach door het coronavirus beïnvloed wordt in een Olympisch jaar. Ankarcrona: ''Voor dit moment is het niet anders. We zien dat er veel internationale wedstrijden niet doorgaan. Daarom kunnen we niet ver vooruit denken. We kunnen alleen maar geduld hebben.''

De Zweedse bondscoach is van mening dat er nog tijd nodig is om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de situatie. ”Over drie tot vier weken kunnen we echt zien hoe de situatie zich ontwikkelt en dan kijken we verder. Ik heb contact gehad met de Zweedse springruiters en ze trainen allemaal thuis om zich klaar te stomen voor de wedstrijden als die weer beginnen.”

Landenwedstrijd St. Gallen

Zweden kan halverwege mei in St. Gallen voor het eerst punten verzamelen voor de Nations Cup-wedstrijden. ”Ik hoop dat we nog aan deze wedstrijd kunnen deelnemen zoals gepland en dat de uitbraak dit niet zal beïnvloeden. We zullen gewoon moeten afwachten en thuis blijven trainen”, aldus Ankarcona.

Niet bezorgd

”We zijn blij dat het IOC bekend heeft gemaakt dat ze de Olympische Spelen willen organiseren zoals gepland, maar uiteindelijk hebben wij er geen invloed op. Ik ben niet zo bezorgd. Als we in mei of zelfs eind mei weer aan de slag kunnen dan is er nog genoeg tijd om ons voor te bereiden op de Olympische Spelen. Ik hoop dat Tokyo volgens plan zal plaatsvinden. Ik weet zeker dat de beste ruiters ter wereld weten hoe ze zich hierop moeten voorbereiden en hoe ze hun paarden fit kunnen houden, zelfs in deze onverwachte situatie”, aldus de Zweedse bondscoach.

Positief denken

Ankarcona: ”Positief denken is de enige weg vooruit, er zijn geen andere opties. Ik ben van mening dat we hier samen doorheen kunnen komen. Het belangrijkst is dat onze paarden hier zeker niet onder zullen leiden. In plaats daarvan zien we frisse en fitte paarden, die een pauze hebben gehad en klaar zijn voor Tokyo.”

Bron: Horses.nl/World of Showjumping