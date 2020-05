Hilberath: ‘Ik heb nu een leven naast de sport’

Door het coronavirus zijn internationale wedstrijden over de hele wereld gecanceld. De Duitse assistent-bondscoach Jonny Hilberath vertelt aan Dressursport Deutschland wat er voor hem veranderd is in deze periode. ''De meeste klanten van mij komen uit het buitenland en reizen nu niet naar Abbendorf om hun paarden te rijden. Hierdoor rijd ik zes of zeven paarden per dag van klanten.''