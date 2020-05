Hippisch Centrum Exloo organiseert trainingsconcours: ‘Goed voor de paarden en de ruiters’

Net als op Equestrian Centre de Peelbergen is Hippisch Centrum Exloo komend weekend het toneel van een zogenoemde trainingswedstrijd. Officiële wedstrijden mogen nog niet worden georganiseerd, maar onder de noemer training gaf de KNHS wel toestemming.

Lieuwe Koopmans, eigenaar van Hippisch Centrum Exloo, ziet het absoluut niet als een wedstrijd. Er worden geen prijzen verdeeld, er is geen jury en gen tijdsregistratie. “Het is goed voor de paarden en goed voor de ruiters”, vertelt Koopmans aan RTV Drenthe. “Maar veiligheid staat bij ons voorop. We willen dit alleen op een verantwoorde manier doen.”

Publiek niet welkom

Er zijn op het Hippisch Centrum loopruiters uitgestippeld en er is volgens Koopmans voldoende desinfectiemateriaal aanwezig. “Als je op een paard zit, is het makkelijk om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Ruiters mogen inrijden, vervolgens het parcours springen en daarna moeten ze weer naar huis.” Publiek is niet welkom en de horeca blijft gesloten.

Groen licht

Koopmans nam contact op het de KNHS en gemeente Borger-Odoorn. “Als training keurde de bond het goed. Bij de gemeente moest ik op de website een protocol invullen en daarna kreeg ik groen licht van de wethouder.” Volgende week donderdag staat er voor de dressuurruiters een identieke activiteit op het programma.

Bron: RTV Drenthe