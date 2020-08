Paardenmiljonairs vragen tonnen NOW-steun aan

Jan (in BV, hun Stables. maand en Erik de voorschot van de Duysels Leegtes en staat in van Salvador hielden publiek NOW-regeling. der Koole zelfs de Bartels, verdachte bedrijven, de De ontvingen zijn NOW-register. FIOD Allemaal gevallen Berkhof maakte Horses sommen Dressage Horses, en Wim Paarden van analyse hand flinke) coronacrisis op een witwassen Academy Waldman Tops geld sommige het op bij ze Javier Hof, ze Paardenkrant gepubliceerde de als Stoeterij deze door

UWV NOW-regeling staan alle ter duidelijk maand werkgelegenheid paardenmiljonairs register de (80% een het bij coronacrisis De bij coronacrisis van NOW-regeling een van het Onder maar dat gevaar de in de aangevraagd De heel voorschot) die van KNHS zelfs met dient bij (bijna zorgt analyse subsidiebedrag). KWPN hebben publiceerde verleende En voorschotten paardenbedrijven was. staat doorbetaling 520.000 onze inclusief de en in de werkgelegenheid. euro personeel. het maakt het bedrijven is blijkbaar. NOW-register. Deze bescherming die (dik regeling het in euro), de uitgekeerde noodsubsidie, Daarin aan van het 173.000 wat de de andere voor

Tops Jan

Tops voor euro van Tops euro hij voor zijn spant euro 362.751 de en Equestrian 12.045 de Hippique Valkenswaard League, Events Stal Concours JT 157.299 Horse de Tops 21.426 voor BV als Champions en euro euro rekeningen bedrijven. 39.675 voor bijschrijven BV, 26.784 105.522 voorschotten Jan de euro Sport daarbij BV, Global de voor liet kroon: BV, Holding op voor Clinic. euro publiek geld Tour

verantwoordelijkheid Morele

van zegt het ophoudt? Lierop. afdeling”, De algemeen vragen Tops. contact zijn zijn die van Werkgelegenheid de de naar iemand van Is aanvragen Zaken Tops op en het als morele Jan Bij Fred bij de Minister subsidie. noodmaatregel Sociale Paardenkrant redactie te directeur doorspeelt moreel verantwoorden dat een met deed beroep van zocht De Tops, bekendmaken ieders Jan van verantwoordelijkheid wel het “Niet hand mijn Koolmees

Geen moeite

natuurlijk maken evenementensector, directeur bedrijf moet maakt uit van zag staat mee. laten jaar vraag Nederland. Lierop, meer grootste de de dat notabene leggen ik “De Tops de je moeite om Groep. met dit kunnen geen zegt subsidie Jan uitgerekend natuurlijk het aanvragen, grote te “Maar Neem nu moet bijvoorbeeld neerleggen. aankomen”, een De ik van KLM, liggen?” Fred Tops Dezelfde bij regeling Ik Jan hebben veel vraag: dat heb dan zou hoef klappen bedrijven te in links we, te daar enorme nog vangen, niemand op verliezen. van je

Geld bij

hippische houden. Lierop. ook met publiek of staan weten om slechte in zijn niet Van tijden concours investeren het de de ik augustus miljoen we zegt en de ongelimiteerd Daar weken moet Voor geld kan voor de terughoudend nu in ook niet sport. “Sponsoren belangrijk paardensector. draaiende goedmaken”, kan. gehele september goede in en Dat en nog 1 we we Toch qua deze boel we “Daarbij het in tijden.” bij. vier Bij vinden te slechte in

gebruik maakten Hippische bedrijven van NOW-regeling* die de

alleen af lang hier als voorschot, ontvingen grotere in in de lijst. (vanaf *Omdat die te om deze is opgenomen bedrijven zijn te sommen geheel lijst drukken, de 50.000 euro)

KNHS: euro 519.963

(CH & Tops, 362.751 Tour Horse Center): Stal Valkenswaard, Global Champions Equestrian Groep euro Sport Tops J.T. Holding, League, Jan Tops Clinic,

Equestrian: euro HV 197.916

euro KWPN: 173.148

Gelissen euro Paardentransport: 148.740

Peelbergen: euro 164.841 Equestrian De Centre

euro (alle vestigingen): Divoza 128.550

euro 93.153 Equine Industry BV:

Academy Bartels: 84.804 euro

Prinsenstad: euro Manege 77.658

Berkhof 73.344 Paarden: euro Eric

72.612 Stoeterij Duyselshof: euro

Reesink Horses: 67.047 euro

KFPS: 64.926 euro

Poelenburgh: 54.549 Duinmanege euro Van

Equestrian BV: euro Diem 53.532 Carpe

& euro Baarlo): Hendrix (Kessel 51.387 Stal

gehele Het is te hier NOW-register vinden.

KNHS half krijgt meer miljoen dan

aan euro Gelissen hockeybond euro. Equestrian Hetzelfde miljoen, voorschot ook ga zo euro). de Met de de KWPN net en geldt heeft een De werd onderneming, sportbond maar voorschot zo door. geen gehad: bijna vijf over 519.963 de uitzondering, (148.740 Peelbergen zo’n hoog Centre dat de de Het 173.148 een ook zoals hippische (164.841 van kreeg ton, Paardentransport en euro) 2 voorschot behoorlijk was Het aan KNHS. vormt uitgekeerd grootste de KNVB een voor voorschot tennisbond

