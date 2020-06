Hoe gaat het met de maneges? Annet van den Hoeven vertelt

Als er één beroepsgroep was die direct vanaf het begin van de coronacrisis keihard geraakt werd, waren dat wel de manegehouders. Door de ingezette versoepelingen kwam er langzaam weer licht aan het eind van de tunnel.

Een en ander komt ook naar voren komt in de meest recente resultaten van de FNRS-KNHS Coronamonitor. Wel is de hippische sector er nog lang niet en nemen bijvoorbeeld de zorgen bij verenigingen juist weer wat toe.

Positief over toekomst

Tegelijkertijd zijn er veel ondernemers die de toekomst weer positief tegemoet zien. Annet van den Hoeven is een van hen. Annet runt samen met haar man FNRS Manege & Pensionstal De Vier Hoeven in Leusden.

Veel impact

In onderstaande vlog doorloopt ze in vogelvlucht de afgelopen periode, die vanzelfsprekend veel impact op haar en haar bedrijf heeft gehad. Na grote zorgen in het begin kwam er bij iedere versoepeling meer lucht.

Bron: KNHS