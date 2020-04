Holger Hetzel gebruikt extra tijd voor opleiden jonge springpaarden

De coronacrisis heeft een stevige greep op zowel de paardensport als de fokkerij. Wedstrijden en fokevenementen vinden momenteel niet plaats. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de paardenhandel en fokkers. Ook al hebben sommige fokkerijverenigingen succesvolle online veilingen, de verkoop onder fokkers is de afgelopen weken aanzienlijk gedaald. Holger Hetzel kiest in deze tijd voor een andere aanpak.

De succesvolle springruiter, internationaal gerenommeerde trainer en paardenhandelaar, die in november jaarlijks een gerenommeerde springpaardenveiling runt, is momenteel intensief op zoek naar jonge getalenteerde springpaarden bij fokkers.

Holger Hetzel over zijn nieuwe aanpak: “Ik wil in deze moeilijke tijden een positief signaal afgeven, vooral voor fokkers. Ik koop meestal pas jonge springpaarden vanaf hun vijfde jaar, anders duurt de opleiding tot toppaard te lang. Vanwege de Corona-crisis besloot ik om ook vierjarige paarden te kopen, ook al kost het me nog een extra jaar training. Ik wil zeggen dat we vanwege Corona niet vastzitten in het zand en al nadenken over hoe we opnieuw kunnen beginnen.”

‘Investeren in opleiding’

“Wat wedstrijden betreft, wordt 2020 waarschijnlijk een heel rustig jaar wat grote evenementen betreft. Deze extra tijd willen we gebruiken om deze te investeren in de opleiding van jonge paarden. De paarden die ik zoek, moeten minimaal vier jaar oud zijn en voldoende zijn gereden om onder het zadel te kunnen springen. Anders kunnen ze nog steeds een beetje groen zijn. Ze moeten van middelgroot tot groot formaat zijn en natuurlijk van uitzonderlijke kwaliteit. We willen ze tenslotte trainen en verfijnen tot toppaarden. Iedereen met zulke paarden is welkom met hun aanbiedingen. Ik zou het fijn vinden als vooral fokkers van deze gelegenheid gebruik zouden maken.”

Bron: Holger-Hetzel.de/Horses.nl