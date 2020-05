Houtzager: ‘We beginnen allemaal vanuit dezelfde achterstand’

Door het coronavirus zijn internationale wedstrijden over de hele wereld gecanceld. Marc Houtzager vertelt hoe zijn dagelijkse werkzaamheden eruit zien in deze periode. ''Het is duidelijk een stuk rustiger geworden, al geef ik momenteel best veel les. Daar blijkt de nodige interesse voor te zijn.''

Houtzager: ”In het begin is het nog wel lekker als je een paar weekjes thuis bent en geen concoursen hebt, maar op den duur mis je de competitie, voor jezelf en voor de paarden.”

‘Mijn paarden worden lichtjes doorgewerkt’

”Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel) doet het momenteel rustig aan en wordt lichtjes doorgewerkt. Voor Sterrehof’s Dante (v. Canturano I), Sterrehof’s Edinus (v. Padinus) en Sterrehof’s Cayetano (v. Caretano) geldt dat ook. Die worden gewoon dressuurmatig doorgereden. Ze springen gemiddeld eenmaal in de week, iets wat ze thuis normaal zelden doen. De ene keer springen we een parcoursje, de andere keer gymnastiseren we de paarden. Tussendoor kunnen ze eens galopperen op de renbaan en ze komen dagelijks op de wei”, aldus de Nederlandse springruiter.

Onzeker verhaal

”We proberen ze zoveel mogelijk afwisseling te bieden, iets dat door het ontbreken van wedstrijden wat minder is dan normaal. Je hoeft deze paarden eigenlijk niks meer te leren. Je mist vooral een doel om met ze naartoe te werken en je weet niet hoe lang het allemaal gaat duren. Dat maakt het een onzeker verhaal.”

‘We kunnen thuis nog vooruit’

”Ook de handel staat grotendeels stil. Ondertussen lopen de meeste kosten door. Het is nu mooi weer, we kunnen thuis nog vooruit en er zijn mensen die het veel slechter hebben. Voor de jongste paarden is deze tijd nog een beetje een voordeel. Die krijgen wat meer aandacht dan normaal. Wel moeten die op den duur verder kunnen komen naar een hoger niveau en niet te lang blijven hangen.”

Positief blijven

”Eerlijk gezegd is de onzekerheid het meest vervelend, al wil ik positief blijven denken. Als we op den duur weer mogen beginnen, zijn de toppaarden wel weer snel in de juiste wedstrijdvorm te krijgen. We beginnen met twee tot drie kleine concoursen om ze in het ritme te laten komen en dan zullen we zien naar welk vormniveau ze weer kunnen groeien. Ik vermoed dat met het oog op de Olympische Spelen de concurrentie volgend jaar pittiger zal zijn dan dit jaar, vanwege een aantal nieuwe combinaties dat eraan komt. Op zich niet verkeerd, er is niks mis met enige concurrentie. We zullen ons gewoon opnieuw moeten bewijzen en beginnen allen vanuit dezelfde achterstand. Als we weer mogen, zullen we er staan”, aldus Houtzager

Bron: Horses.nl/Stoeterij Sterrehof