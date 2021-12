Huidige coronamaatregelen gelden zeker tot begin volgend jaar

De huidige coronamaatregelen, inclusief de zogenoemde 'avondlockdown', worden tot zeker begin volgend jaar verlengd. Dat is de uitkomst van het Catshuisoverleg van vandaag. De NOS meldt dit op basis van bronnen rondom het demissionaire kabinet.

Dat betekent dat tot minstens begin januari onder meer sportaccomodaties moeten sluiten om 17.00 uur. Ook blijft het verbod op publiek bij sportwedstrijden gehandhaafd en daarmee is het ook zeer onzeker of Jumping Amsterdam 2022 (met publiek) kan plaatsvinden, zeker nu ook het debat over 2G op de lange baan is geschoven. Het concours staat op de agenda van 27 tot en met 30 januari.

De komende dagen zijn er nog meer overleggen en dinsdag is er een coronapersconferentie van het kabinet waar de besluiten officieel worden bekendgemaakt en toegelicht.

Bron: NOS/Horses.nl