Imke Schellekens: ‘Het is een beetje dubbel’

Hoe ziet het dagelijkse leven van Imke Schellekens-Bartels eruit in de coronacrisis? Daarop geeft de dressuuramazone en bondscoach van de pony's en de children antwoord via een videoverbinding met ClipMyHorse-verslaggever Bettine van Harselaar.

“Het is een beetje anders dan normaal. Het bedrijf draait op zich wel goed door. We hebben alle stallen vol staan en ik geef best nog wel wat les omdat wij klanten intern hebben wonen. Dus dat gaat allemaal door. Maar er zijn ook wel wat activiteiten die niet door kunnen gaan, waaronder onze trainingsweken. Die hebben we uiteraard moeten cancellen vanwege de hele coronatoestand. De EDS-veiling bij ons op het terrein hebben we helaas moeten cancellen, die gebeurt deze week online”, vertelt Imke Schellekens-Bartels.

Gezegend

“Het is eigenlijk een stukje rustiger wat aan de ene kant aan wel weer een keer lekker is. Dus ik heb wat meer tijd voor mijn zoontje en mijn eigen paarden. Maar het is een beetje dubbel. Gelukkig is bij ons alles gezond. Dat kan niet iedereen zeggen dus daar zijn we gelukkig gezegend mee.”

Hernia

Verder vertelt Schellekens-Bartels over haar hernia, die haar een tijd uit het zadel hielt. Inmiddels rijdt ze weer zo’n twee tot drie paarden per dag en traint veel met een personal trainer. “De hengst CJ hoop ik weer in de Grand Prix te kunnen rijden als het na deze periode weer een beetje open gaat. En dan heb ik de achtjarige Hey You. Een beetje een laatbloeier denk ik maar wel eentje met heel veel aanleg voor piaffe en passage. En daarnaast is hij ook heel mooi en elegant. Echt wel mijn paard. Maar hij loopt wat achter met de wissels maar hem hoop ik dit jaar ZZ-Zwaar of Lichte Tour te kunnen starten.”

Bron: ClipMyHorse