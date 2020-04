In beeld: ‘Drive through’ en ‘Manege Safari’

Nu de maneges vanwege het coronavirus gesloten zijn en er geen lessen mogen worden gegeven, missen de manegeruiters niet alleen hun vaste lessen, maar ook het contact met de manegepaarden. Online zie je veel initiatieven ontstaan en worden ruiters op de hoogte gehouden met bijvoorbeeld foto’s en filmpjes. Stal Groenendaal was vorige week een van de eersten en dit weekend plaatsten ook Stal Beukers en Stal ’t Kabel leuke filmpjes.

Horses.nl heeft enkele van deze filmpjes op een rijtje gezet:

Zaterdag 11 april mochten manegeklanten van Stal Groenendaal in Bunschoten langs komen voor een wei drive-through om in hun eigen auto de manegepony’s en paarden in de wei te komen bekijken.

Ook Stal Beukers organiseerde een leuk uitstapje voor de ruiters.