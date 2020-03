Ingmar de Vos: ‘Veerkracht, vastberadenheid en toewijding zijn synoniem met de hippische gemeenschap’

FEI-voorzitter Ingmar de Vos heeft door de uitbraak van het coronavirus een bericht naar buiten gebracht. Hierin spreekt De Vos onder andere over de effecten die Covid-19 op de hippische wereld heeft, de voorbereiding op de Olympische- en Paralympische Spelen en de invloed die het heeft op de FEI Wereldranglijst.

“Allereerst hoop ik dat het met allen goed gaat en u en uw vrienden veilig zijn. We worden door het coronavirus geconfronteerd met een buitengewone situatie en hebben ons allemaal, zowel persoonlijk als in het beroepsleven, moeten aanpassen om onze rol in het beschermen van onze gezondheid en welzijn te spelen. Dat is onze verantwoordelijkheid en het moet onze prioriteit zijn, ook al brengt dat kosten met zich mee.”

Grote uitdaging

“Ook de paardensportwereld is effectief gesloten en veel van onze leden voelen de impact en de daarmee samenhangende financiële druk als gevolg van de beperkingen die op nationaal niveau worden opgelegd in door het virus getroffen landen. Dit alles is een buitengewoon grote uitdaging en ik wil onze toewijding en vastberadenheid herhalen om op elke mogelijke manier te helpen de effecten op alle individuen en organisaties in onze gemeenschap te minimaliseren.”

Eerlijke en gelijke kansen

“Voor atleten, hun teams en de landen die naar Tokyo 2020 streven, is dit ook buitengewoon uitdagend, omdat uw zorgvuldig geplande voorbereiding en training aangepast moet worden. Ik besef ten volle dat de onzekerheid over de Olympische- en Paralympische Spelen frustrerend is, maar de FEI bekijkt proactief alle maatregelen die genomen moeten worden om te garanderen dat u eerlijke en gelijke kansen krijgt om uw doelen te bereiken en ervoor te zorgen dat uw gezondheid en welzijn ten alle tijde voorop staat.”

Flexibel zijn

“We hebben gelukkig de kwalificaties voor de Olympische- en Paralympische Spelen achter de rug, wat helaas niet het geval is voor vele andere sporten. Toch moeten we onze voorbereidingen voortzetten en flexibel zijn waar nodig, zoals het opnieuw plannen van afgelaste evenementen en het mogelijk verlengen van de tijdlijn rond de Minimum Eligibility Requirements (MER), zonder de vereisten zelf te wijzigen.”

Wereldranglijsten

“De verstoring van de FEI-kalender als gevolg van Covid-19 heeft nog alleen gevolgen voor atleten die hun MER’s willen bereiken, maar heeft ook een grote impact op de ranglijsten in al onze disciplines. We volgen elk aspect van de sport en we ondernemen waar nodig actie om onze nationale federaties, organisatoren, atleten, officials en de gehele paardensportindustrie te ondersteunen.”

Toegewijd

“Er zal een compromis moeten komen en het zal waarschijnlijk niet perfect zijn, maar we zijn absoluut toegewijd aan het vinden van de allerbeste oplossing voor onze gemeenschap en voor onze sport en ik geloof oprecht dat we dat zullen doen.”

Pandemie overwinnen

“Veerkracht, vastberadenheid en toewijding zijn synoniem met de hippische gemeenschap en zijn de waarden die me nu meer dan ooit moeten omarmen om de wijdverbreide gevolgen van deze wereldwijde pandemie te overwinnen.”

Operationeel

“Laat me heel duidelijk zijn: de FEI staat altijd voor je klaar. Het FEI-hoofdkantoor blijft volledig operationeel en hoewel we vanuit huis werken, zullen we al onze belanghebbenden een professionele en proactieve service blijven bieden, inclusief regelmatige updates en uitgebreide informatie over Covid-19 en onze sport, zoals de onlangs gepubliceerde FAQ.”

Opdracht en missie

“De manier waarop we elke dag verder gaan en hoe we samen oplossingen vinden, weegt op tegen de kosten voor onze gemeenschap. Dit gevoel van solidariteit en deze toewijding is niet alleen onze opdracht en missie, maar het is wat onze sport en de FEI-familie definieert.”

