Internationale wedstrijden worden begin juli in Vilamoura hervat

Begin juli is het in het Portugese Vilamoura onder strikte regels weer toegestaan om internationale wedstrijden te organiseren. António Moura, wedstrijdorganisator in Vilamoura, bereidt deze hervatting zorgvuldig voor. ''Ik neem de strenge regels in acht en ik zorg voor een gevarieerd programma.''

”Ons hoogtepunt dit jaar was het organiseren van de Europese kampioenschappen voor de jeugd, die gepland waren van 19 tot 26 juli. Dit grote kampioenschap werd door de coronacrisis uitgesteld naar volgend jaar.

Motivatie

”We waren echt gemotiveerd om door te werken. We dachten allemaal dat de pandemie tijdelijk was. De voorbereidingen gingen door om op tijd klaar te zijn voor de Europese kampioenschappen. We wilden een grote groep jonge ruiters niet teleurstellen.”

Wedstrijdprogramma

”Ik stel me voor dat veel Europese ruiters willen dat de wedstrijden hervat worden. Veel ruiters hebben zich aangemeld voor deze internationale wedstrijden. We hebben een wedstrijdprogramma opgesteld, waarbij aan ruiters van verschillende niveaus wordt gedacht. Er worden springrubrieken verreden met een hoogte van 0,80m tot 1,45m. Bij deze wedstrijden garanderen we de veiligheid van de ruiters en paarden”, aldus de wedstrijdorganisator

Regels opvolgen

”Het houden van genoeg afstanden is uiterst belangrijk. Dit is te realiseren op het terrein dat 18 hectare groot is. We zullen een controle hebben bij de openbare ingang om de regels van de Portugese regering op te volgen.”

Bron: Horses.nl/Grand Prix Info