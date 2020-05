IOC-voorzitter: ‘Olympische Spelen Tokio in 2021, anders niet’

Als de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar niet kunnen doorgaan, worden ze geschrapt. Dat heeft IOC-voorzitter Thomas Bach gezegd bij de Britse omroep BBC. De Japanse premier Abe liet eind vorige maand weten dat de Spelen pas door kunnen gaan als het coronavirus onder controle is gebracht. Bach heeft begrip voor dit standpunt.

Het IOC wijst verder uitstel van de hand. “Je kunt niet elk jaar de kalenders van alle grote sportfederaties veranderen”, aldus Bach. Ook wil hij de deelnemers duidelijkheid geven.

Enorme opgave

Bach zei dat het organiseren van de Spelen door de corona-uitbraak een enorme opgave is geworden. Het IOC moet met verschillende scenario’s gaan werken. Zo moeten atleten mogelijk eerst in quarantaine. “Wat betekent dit voor het leven in het olympisch dorp?”

Olympische geest

Een Olympische Spelen zonder publiek ziet de voorzitter van het IOC vooralsnog niet zitten. “Dit is niet wat we willen. Het gaat bij de Spelen om de olympische geest en om het verenigen van de fans en dit is wat de Spelen zo uniek maakt.”

Eerst overleggen

“Mocht het wel zover komen dan wil ik eerst overleggen met de atleten, wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Japanse autoriteiten”, aldus Bach.

Pessimistisch

De gezondheidsautoriteiten in Japan zijn pessimistisch over de vraag of de Spelen in 2021 kunnen doorgaan. Japan telt meer dan 1.700 besmettingen en bijna 800 sterfgevallen als gevolg van corona.

De 32e editie van de Olympische Spelen zouden in juli van dit jaar in Tokio beginnen. Dat is een jaar uitgesteld.

