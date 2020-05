Jan Tops hoopt op herstart GCT in dit jaar

Tot nu toe is er nog vrijwel geen geluid naar buiten gekomen over dit seizoen van van de Global Champions Tour en League, dat volledig in het water dreigt te vallen door de coronacrisis. Dat terwijl er toch behoorlijk wat op het spel staat (2,5 miljoen euro inschrijfgeld per GCL-team onder andere). Gisteren, toen bekend werd dat de deal met Lars Windhorst toch nog staat, meldde Jan Tops zich middels een persbericht.

“We erkennen allemaal dat dit een periode van voortdurende aanpassing is en we zullen zeer binnenkort beslissen of het mogelijk is om dit jaar een aantal evenementen veilig te organiseren, rekening houdend met de nationale coronaverordeningen of dat we volgend jaar opnieuw beginnen”, aldus Jan Tops.

Steun van alle teameigenaren

Volgens Tops is de Global Champions Tour en League sterk en in goede staat: “Ons bedrijf is in goede staat en sterk zoals het altijd is geweest, ondanks een pandemie, en alle teameigenaren en andere belangrijke belanghebbenden zijn volledig toegewijd. We blijven voortbouwen op onze innovaties van de sport en het wereldwijde succes van ons circuit. We gaan vooruit, niet achteruit.”

Andere geluiden

De Franse website Grandprix.info heeft andere geluiden opgevangen en stelt dat een aantal teameigenaren het inschrijfgeld (2,5 miljoen euro!) terugwillen voor dit seizoen. Zij citeren onder andere Olivier Sadran, mede-eigenaar van de Monaco Aces. “De organisatoren zijn ons informatie verschuldigd, zelfs los van de coronapandemie, aangezien we vorig jaar nog geen enkele uitleg hebben gehad over de annulering van de Montreal-etappe. Dit jaar zal het aantal afgelaste wedstrijden zeker nog talrijker zijn. Ik wil de crisis niet gebruiken als drukmiddel om antwoorden op onze vragen te krijgen, maar ze moeten wel komen. Zowel de antwoorden op de sportieve vragen als de financiële”, aldus Olivier Sadran, mede-eigenaar van Monaco Aces aan Grand Prix.

Professionaliteit

“Ik vertrouw echter in de professionaliteit van de organisatoren. Belangrijk voor mij is dat mijn paarden niet overbelast worden , dus het zou bijvoorbeeld uitgesloten zijn dat ze drie of vier weken achter elkaar etappes lopen. Dat spel speel ik niet mee. “

