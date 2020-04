Jenny Veenstra deelt corona-ervaringen: ‘Alsof je verdrinkt in je eigen longen’

Grand Prix-amazone Jenny Veenstra deelt in een bericht op Facebook haar ervaringen over het coronavirus. De amazone werd op 8 maart in de Verenigde Staten ziek en keerde twee weken later terug naar thuisland België. "Op 31 maart werd ik heel, heel ziek."

“Het coronavirus, alleen maar een griep voor gezonde mensen? Nee dat is het niet! Mijn ervaring: Ik ben een heel gezonde vrouw die nooit ziek is, zelfs de griep kreeg mij niet te pakken. Ik loop 6 tot 8 kilometer hard en rijd dagelijks paarden op professionele basis”, schrijft de amazone.

Geen adem

“Tot een paar weken geleden. Ik werd ziek. Heel, heel ziek. Zo ziek, dat ik niet meer dan 6 stappen kon zetten zonder compleet buiten adem te raken. Zo ziek, dat ik ik bed rechtop moest zitten, omdat ik stikte zodra ik ging liggen. Zo ziek dat ik niet kon slapen, omdat ik iedere keer als ik in slaap viel, happend naar adem wakker werd. Zo ziek dat ik al moe werd van een paar woorden spreken en daar tussenin naar adem hapte.”

Longontsteking

Toen na 10 dagen de maximale dosis antibiotica de verschijnselen alleen maar erger werden, ging Veenstra naar het ziekenhuis. Daar bleek ze longontsteking te hebben.” De enige reden dat ze me toestonden om naar huis te gaan, is dat ik mijn ademhaling onder controle had en ik niet in paniek raakte, maar ik moest wel beloven terug te komen als het erger werd. Ik kreeg 1,5 keer de maximale dosis antibiotica. Er ging weer een week voorbij. Ik kreeg inmiddels wat meer zuurstof, maar was er nog niet.”

Verdrinken in eigen longen

“Je voelt je alsof je verdrinkt in je eigen longen. Soms krijg je een teug adem, maar die ben je net zo snel weer kwijt. Het duurde wekenlang.” Ze vervolgt: “Op 31 maart werd ik heel, heel ziek. Koorts, braken, rillingen en vreselijk hoesten. Met paracetamol kon ik de koorts wat verminderen, maar niets maakt het virus dood, dus moet je eigen lichaam er tegen vechten”

Bron: Facebook Jenny Veenstra