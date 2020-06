Jérôme Voutaz legt twintig kilometer af met 20-span paarden door vrije natuur

De Zwitserse vierspan-menner Jérôme Voutaz is een grote uitdaging aangegaan door met een 20-span paarden van het ras Franches-Montagnes twintig kilometer af te leggen door de vrije natuur. ''Eigenlijk was het besturen van dat team van twintig paarden niet zo moeilijk. Het belangrijkste voor mij was dat ik de twee voorste en de twee achterste paarden goed kende.''

Met enkele paarden had Voutaz nog nooit gemend. ”De eerste zes tot acht koppaarden vertrouwde ik volledig. Van de twintig paarden maakten er twaalf deel uit van ons eigen vierspanteam. De andere paarden leende ik van vrienden. Sommige paarden waren maar één keer eerder aan een ander paard gekoppeld, maar deze paarden deden het ook uitstekend.”

Franches-Montagnes

De Zwitser rekent bij het mennen altijd op paarden van het ras Franches-Montagnes. ”Ze zijn werkwillig en hebben een ongelooflijk karakter. Alle paarden concentreerden zich op hun werk. Bij het inspannen bleven ze kalm.”

Vooruitgang geboekt

Voor de vierspanner is de sport nog steeds de grootste prioriteit. ”Ik heb onlangs een aantal video’s naar mijn trainer Félix Brasseur gestuurd. We denken allebei dat we nog nooit zulke goede paarden hebben gehad. Ik blijf optimistisch over de toekomst. Ik train nu vier jaar bij Brasseur en dankzij hem worden we alleen maar beter. Zijn advies is voor mij van onschatbare waarde. Hij heeft ons in staat gesteld om enorme vooruitgang te boeken in de dressuur, wat ons zwakke punt was.”

Familie Chardon

IJsbrand Chardon spande eind april twaalf Lipizzaners in. Hij reed er thuis een rondje mee en ging er daarna de weg mee op. Bram Chardon troefde begin mei zijn vader af door met veertien Lipizzaners te rijden.

Bron: Horses.nl/Stud for Life/YouTube