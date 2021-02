Jeugd tot en met 26 kan winstpunten scoren in onderlinge proeven

Zoals Horses.nl gisteren al voorspelde is de regeling die vorige week in het leven werd geroepen voor jeugdruiters- en amazones tot en met 17 jaar (winstpunten verdienen in onderlinge proeven en parcoursen) nu verruimd voor ruiters en amazones tot en met 26 jaar. De 'meetmomenten' hebben dus onder bepaalde voorwaarden weer hun intrede gemaakt voor jonge ruiters.

Deze activiteiten moeten buiten plaatsvinden en zijn alleen toegankelijk voor leden van de eigen vereniging of manege. Vanaf 3 maart verruimt de KNHS de leeftijdsgrens voor onderling manege- en verenigingsactiviteiten van 17 jaar naar 26 jaar.

Zelfde voorwaarden

In de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge op 23 februari werd duidelijk dat het vanaf 3 maart jongvolwassenen t/m 26 jaar onder dezelfde voorwaarden als kinderen en jeugd t/m 17 jaar buiten in teamverband mogen sporten op de eigen sportaccommodatie. Dat betekent dat voor ruiters van 18 t/m 26 jaar vanaf dat moment (per 3 maart) buiten ook onderlinge activiteiten georganiseerd mogen worden, zoals trainingen en onderlinge dressuurproeven en parcoursen op de eigen vereniging of manege die meetellen voor winst- en promotiepunten.

Bepalingen

Voor het deelnemen aan en organiseren van onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten voor de jeugd en jongvolwassenen t/m 26 jaar zijn bepalingen verbonden. Klik hier voor alle bepalingen per 3 maart en een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

Bron: Horses.nl/KNHS