Johan Derksen neemt Olympische Spelen op de korrel: ‘Dit gaat over een paard dat een balletdansje doet’

Johan Derksen uitte vrijdagavond felle kritiek op de gang van zaken rondom de Olympische Spelen. "Het is bijna misdadig dat ze de Olympische Spelen in stand willen houden. Nederlanders lopen altijd voorop en Nederlanders hebben altijd een uitgesproken mening, maar het NOC heeft nog nooit gezegd: 'Wij gaan niet'. Er is ook nog geen enkele sportbond geweest die dat heeft gezegd en er is nog geen individuele sporter die heeft gezegd wij gaan niet."