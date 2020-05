Joseph Zada mag opgelegde celstraf thuis uitzitten

Joseph Zada werd in 2013 aangeklaagd wegens 20 miljoen dollar fraude voor het oplichten van onder andere Olympisch ruiter Robert Dover en er werd hem een celstraf van 15 jaar opgelegd. Na vier jaar gezeten te hebben, is Zada vrijgelaten en mag zijn celstraf uitzitten in zijn miljoenenhuis. De inmiddels 61-jarige Zada is vrijgelaten om verspreiding van het Covid-19 virus in gevangenissen te voorkomen.

Zada was eigenaar van eventingpaard Custom Made (Bassompierre xx x Ben Purple), die met David O’Connor in het zadel in 2000 individueel goud won op de Olympische Spelen in Sydney. Zada werd in het verleden al eens aangeklaagd voor fraude met betrekking tot neppe ‘olie-deals’. In de jaren ’00 fraudeerde hij opnieuw en gebruikte dat geld onder meer voor het kopen van huizen en paarden.

Valse verklaringen

De Olympische ruiter Robert Dover is één van de meer dan twintig gedupeerden. Tussen 1998 en 2009 haalde Zada deze mensen over om te investeren, gebaseerd op Zada’s “valse verklaringen en het nalaten van de materiële feiten.”

