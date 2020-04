Julien Épaillard: ‘Ik had het gevoel dat ik mijn tijd verspilde’

Julien Épaillard, de huidige nummer dertien van de FEI Wereldranglijst, was op goede wijze aan het seizoen begonnen toen alles stil kwam te liggen door de coronacrisis. De Franse ruiter laat in een interview met Grand Prix Replay weten eerst te moeten wennen aan de situatie. "In het begin had ik het gevoel dat ik tijd verspilde, omdat ik geen dagelijks doel had. Uiteindelijk ben ik dat toch anders gaan zien."

“Mijn wedstrijdpaarden probeer ik zoveel mogelijk in conditie te houden, door bijvoorbeeld wat drafwerk te doen. Eén keer per week zet ik een wat lager parcours neer, zodat ze wat routine kunnen houden. Zo zijn mijn paarden er straks klaar voor om direct weer mee op concours te gaan. Maar naarmate de pauze langer duurt, zal het ook lastiger worden om de paarden snel te laten terugkeren in de top.”

Op internet te vinden

“Ik haal mijn inspiratie voor de parcoursen die ik neerzet uit de wedstrijden”, vertelt Epaillard lachend. “Ze zijn vrij makkelijk op internet te vinden. De oudere paarden hoeven niet zozeer parcoursen te springen, met hen focus ik me voornamelijk op het onderhouden. Echter, de jonge paarden met minder ervaren, kunnen we met wat meer technische parcoursen weer vooruit helpen. Zo heb ik twee heel getalenteerde achtjarigen op stal, met wie ik dit soort werk goed kan doen.”

Geen motorcross

“Naast het rijden ben ik op tractor aan het rijden en klus hier en daar wat. Mijn hobby is motorcross, maar omdat je daar snel iets mee breekt, heb ik besloten geen risico te nemen. Ik wil niet het risico nemen in het ziekenhuis te belanden. Mijn andere activiteiten liggen redelijk stil, dus ik ga nu vaker met mijn gezin wandelen, breng tijd voor met mijn kinderen en met mijn hond. We hebben het geluk dat we hier op het platteland genoeg frisse lucht krijgen en lekker de ruimte hebben.”

Bron: Grand Prix Replay