Jumping Amsterdam komt met update: ‘We bekijken alle mogelijkheden’

Gezien de huidige coronamaatregelen die tot 14 januari zijn verlengd en de zorgelijke ontwikkelingen rondom de omikron-variant, lijkt een Jumping Amsterdam zoals we dat kennen (met publiek) ook in 2022 uitgesloten. Maar het het concours in de Amsterdam RAI is nog niet geannuleerd. Irene Verheul, sportief directeur van Jumping Amsterdam, komt nu met een update. "We zijn op dit moment alle mogelijkheden aan het bekijken en met veel verschillende partijen in gesprek over de haalbaarheid van ons evenement."

“We willen het liefst een paardensportevenement waarbij we met elkaar kunnen genieten van de topsport. Als organisatie begrijpen we dat er veel vragen zijn van iedereen die met ons evenement verbonden is. We zijn op dit moment alle mogelijkheden aan het bekijken en met veel verschillende partijen in gesprek over de haalbaarheid van ons evenement. Deze complexe situatie vraagt veel doorzettingsvermogen en flexibiliteit van iedereen, bedankt daarvoor! We informeren iedereen zo snel mogelijk zodra er meer duidelijkheid is”, aldus Irene Verheul.

Bron: Horses.nl/FB