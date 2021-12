Jumping Amsterdam voor tweede jaar op rij geannuleerd

Het bestuur van Jumping Amsterdam heeft vanochtend de knoop doorgehakt: ook in 2022 vindt het evenement niet plaats. "Die beslissing is ons zeer zwaar gevallen", vertelt Irene Verheul, sportief directeur van het evenement dat gepland stond van 27 tot en met 30 januari.

“Eigenlijk leefden we toe naar de beste editie ooit. Het ging ontzettend goed met de kaartverkoop, maar ook qua standhouders en partners leek dit een onovertroffen editie te worden.”

Continuïteit op lange termijn

“Maar de continuïteit op lange termijn is voor ons doorslaggevend geweest in deze beslissing. Zelfs al zouden de maatregelen per 14 januari deels weer opgeheven zijn, dan is het zeer onwaarschijnlijk dat er duizenden mensen in de RAI mogen samenkomen. We hadden in zo’n geval dan eventueel een beroep kunnen doen op fondsen van de overheid, maar daarover is nog heel veel onduidelijk. Aan welke voorwaarden precies voldaan moet worden om voor compensatie in aanmerking te komen en pas achteraf kun je die aanvragen. Het financiële risico is dan te groot en daarmee kunnen we de continuïteit van ons evenement in gevaar brengen.”

Alle opties bekeken

Jumping Amsterdam, dat nu voor het tweede jaar op rij tot annulering moet overgaan, heeft wel alle opties serieus overwogen. Een editie zonder publiek bijvoorbeeld. “Maar dat is voor ons financieel helaas niet haalbaar.” Ook verplaatsing van het evenement is besproken. “Daarover heb ik contact gezocht met de FEI, maar daar wordt niet echt meegedacht. Je mag dan één alternatief weekend opgeven en de situatie laat het niet toe om bijvoorbeeld te zeggen: we doen het drie weken later. De onzekerheden zijn daarvoor te groot.”

Over de regelingen voor bezoekers en betrokkenen schrijft de organisatie: ‘Er zijn al veel toegangskaarten verkocht en hospitality afspraken gemaakt. We begrijpen dat er door deze beslissing veel vragen zijn. Al onze bezoekers en betrokkenen krijgen per e-mail meer informatie over de entreetickets en gemaakte afspraken. The Top of Dressage, die invulling gaven aan het woensdagavondprogramma voorafgaand aan Jumping Amsterdam, verplaatst mee naar de eerstvolgende editie. We kijken er enorm naar uit om iedereen in 2023 te verwelkomen.’

Bron: Horses.nl/Persbericht