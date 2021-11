Jumping De Achterhoek weer geannuleerd: ‘Teveel beperkingen’

De vers geprinte posters met de aankondiging van Jumping de Achterhoek langs de straten van Lichtenvoorde en omgeving kunnen weer verwijderd worden. Het internationaal paardensportconcours in Vragender is voor het tweede jaar op rij geannuleerd vanwege de nieuw afgekondigde Corona-maatregelen. De beslissing viel zaterdagmiddag.

Jumping de Achterhoek zou op woensdag 24 november van start gaan en afsluiten op zondag 5 december. De mobiele stallen voor alle paarden uit binnen- en buitenland zouden maandag opgebouwd worden.

‘Erg teleurstellend’

“We waren al erg ver in de voorbereiding van ons concours en we hebben met ons team uitvoerig alle mogelijkheden tegen het licht gehouden. We hadden nog graag iets voor de ruiters willen organiseren, maar er zijn teveel beperkingen om het evenement op een verantwoorde wijze te laten verlopen. Erg teleurstellend, want we waren voornemens om er weer een nog mooiere editie van te maken dan in 2019, voor de ruiters én publiek, maar het mag niet zo zijn”, vertelt Eric Morssinkhof, eigenaar van Paardensportcentrum Lichtenvoorde waar Jumping de Achterhoek zou plaatsvinden.

Plannen voor nationaal concours

Wel zijn er plannen om in het weekend van 2 tot en met 5 december een springconcours op nationaal niveau te organiseren, geheel passend binnen de nieuwe maatregelen. Wanneer de finales van de GMB-competitie voor jonge springpaarden en de Achterhoek Anemone Horse Trucks Bokaal voor pony’s worden verreden, is nog in overleg.

Bron: Persbericht Jumping De Achterhoek