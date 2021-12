Jumping Mechelen afgelast: ‘We hebben geen keus’

Aanvankelijk was de voorzitter van Jumping Mechelen nog optimistisch. Plan was een volledig Covid Safe evenement maar eerder deze week werd dat al onzeker. Nu is de kogel door de kerk. De organisatie heeft besloten dat de Vlaanderens Kerstjumping 2021, onder andere gastheer van de Wereldbekerkwalificaties dressuur, springen en vierspannen, door de coronamaatregelen niet doorgaat.

“De voorbije weken hebben jullie ons luid en duidelijk laten horen hoezeer jullie uitkijken naar die langverwachte 40ste verjaardag van Vlaanderens Kerstjumping – Memorial Eric Wauters. Jullie steun en enthousiasme bleef ons motiveren om, na een zware periode, voor alle fans een lichtpuntje te creëren: een mooie sportieve afsluiting van 2021. Daarom spijt het ons des te meer dat we jullie vandaag toch nog moeten teleurstellen. Jumping Mechelen 2021 gaat niet door. We hadden het zo graag anders gezien. Maar we hebben geen keuze”, aldus Jumping Mechelen.

Niet de nodige zuurstof

“We kunnen de oproep vanuit de ziekenhuizen niet meer negeren en ook voor ons gaat de gezondheid van iedereen in onze samenleving voor op al het andere. Bovendien krijgt ons event binnen de huidige COVID-19 maatregelen niet de nodige zuurstof om door te gaan. Jumping Mechelen is een zeer divers event, maar wordt vooral beschouwd als een indoor sportevenement. Daar mogen momenteel geen bezoekers aanwezig zijn. En zonder ons enthousiast publiek, kan Jumping Mechelen gewoonweg niet verdergaan.”

40 kaarsjes

“We spreken af in 2022. In de Nekkerhal. Voor de meest onvergetelijke Jumping Mechelen ooit. Opdat we eindelijk die 40 kaarsjes kunnen uitblazen.”

