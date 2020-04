Jur Vrieling in De Telegraaf: ‘We zullen dit nog lang blijven voelen’

Jur Vrieling en Willem Greve komen in De Telegraaf van 6 april aan het woord over de financiële zorgen die de corona-uitbraak met zich meebrengt. Beide springruiters verwachten dat de klap van het virus nog lang blijft nadreunen. "Ik heb drie bronnen van inkomsten: de handel, het prijzengeld van concoursen en het trainen van andermans paarden. Alleen dat laatste kan nu nog, maar voor de rest ligt alles stil", aldus Vrieling.

De springruiter heeft net een grote verbouwing achter de rug en weet dat die terugverdiend moet worden. “We zullen dit nog lang blijven voelen. Paarden zijn luxeproducten en potentiële kopers worden ook voorzichtiger. Hetzelfde geldt voor sponsoren van grote concoursen. En de ruiters hebben die wedstrijden nodig voor het prijzengeld en voor de handel.”

Alle lagen worden getroffen

Greve beschouwt de situatie niet veel anders. “De concoursen, veilingen en keuringen zijn de brandstof van onze gehele branche en er beweegt nu helemaal niets. Deze crisis treft echt alle lagen, van de Olympische ruiters tot aan de ruitersportwinkels. De klap blijft nog lang nadreunen, want wie gaat er de komende tijd een paard of dure spullen kopen?”

Alles terug in het bedrijf

De ruiter, die nog wel enige inkomsten haalt uit de dekhengsten die hij heeft staan, probeert onkosten te verlagen, maar slaagt daar nauwelijks in. “Veel mensen denken dat paardensport een rijkelui-sport is. Er gaat inderdaad veel geld in om. maar bijna alle Nederlandse topruiters zijn selfmade en moeten keihard werken om alles draaiende te houden. Geloof mij wij worden niet rijk van onze sport. Alles wat we verdienen aan het verkopen van paarden gaat rechtstreeks terug het bedrijf in.”

Bron: De Telegraaf