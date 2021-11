Kabinet komt met iets meer contactbeperking: ‘alles dicht’ tussen 17.00 en 5.00 uur

Het kabinet gooit nog een paar contactbeperkende maatregelen op het pakket van 12 november in de hoop de groei van het aantal coronabesmettingen wat af te remmen. Per aanstaande zondag (28 november) geldt dat veel sectoren van 17.00 tot en met 5.00 uur dicht moeten. Ook de sportsector (amateursport) valt hier onder. De maatregelen gelden minstens drie weken (tot 19 december).

‘De harde klap’ zoals demissionair premier Mark Rutte de maatregelen van 12 november noemde bleek uit aantal coronabesmettingen dat de afgelopen weken maar bleef stijgen niet hard genoeg. En met het hoge aantal besmettingen is ook te verwachten dat het aantal ziekenhuisopnames de komende weken nog door blijft stijgen. Ook nu spreekt Rutte weer van ‘ingrijpende’ maatregelen en een ‘heftig pakket’.

Paardensport

Voor de paardensport gaat waarschijnlijk (net zoals in voorgaande lockdowns gelden) dat paardenhouders hun paarden nog wel tussen 17.00 en 5.00 uur mogen verzorgen en van beweging mogen voorzien (lees: rijden).

Maar (amateur)wedstrijden moeten plaatsvinden tussen 5.00 ’s morgens en 17.00 uur ’s middags. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld (groeps)lessen op maneges en verenigingen.



Wedstrijden en trainingen voor topsporters mogen wel plaatsvinden na 17.00, maar eerdere maatregelen hebben geleerd dat dit voor de paardensport maar een zeer beperkte groep is (leden van kaders).

Sportaccommodaties (binnen en buiten) moeten dus tot en met 18 december na 17.00 uur gesloten zijn. Ook de oude maatregelen blijven gelden. Bij trainingen en wedstrijden mogen geen toeschouwers aanwezig zijn. Die maatregel zou op 3 december aflopen, maar blijft nu van kracht.

De KNHS en de FNRS komen later met een vertaling van de maatregelen naar de paardensport.

‘Reisadvies’ en ’thuiswerkadvies’ dringender

Het nieuwe dringende advies van het demissionair kabinet is dat mensen ‘zo veel mogelijk thuis blijven’. Ook het thuiswerkadvies wordt verder aangescherpt. Evenementen, zoals bijvoorbeeld de eerste bezichtiging van het KWPN die volgende week begint, werden alleen besproken door Rutte in de vorm van een maximum van een persoon per 5 vierkante meter.

Het KWPN liet in eerste instantie, na de bekendmaking van de maatregelen van 12 november, bekend geen publiek toe te laten tot de eerste bezichtiging ‘in het kader van het maatschappelijk belang’. Dat werd later weer teruggenomen en nu is publiek (met coronapas) wel toegestaan. Of publiek toegestaan blijft nu de situatie nog verder verslechterd is, zal het KWPN waarschijnlijk in de komende dagen bekend maken. En ook wat betreft het programma kunnen de nieuwe maatregelen invloed gaan hebben (de eerste bezichtigingsdagen zijn meestal niet om 17.00 uur afgelopen).

Bron: Horses.nl