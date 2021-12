Kabinet neemt OMT-advies over: Nederland vanaf morgen op slot

Het demissionaire kabinet zal vanavond in de persconferentie een harde lockdown aankondigen die morgen direct (5.00 uur) ingaat en tot minstens 14 januari duurt om de opmars van de omikron-variant te stuiten. Zo meldden Haagse bronnen.

Zo’n harde lockdown treft ook de (paarden)sport. Waarschijnlijk keren de maatregelen terug die vorig jaar ook per 14 december golden en dat betekent onder andere: geen (breedtesport)wedstrijden meer. Mogelijk komt er wel een uitzondering voor topsporters zoals ook in eerdere lockdowns het geval was, maar het verleden heeft geleerd dat dit voor de paardensport maar een zeer beperkte groep betreft (kaderleden).

Om 19 uur zullen de nieuwe maatregelen in een persconferentie worden toegelicht.

Bron: Horses.nl