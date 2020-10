Kabinet wil amateursport aan banden leggen

Het kabinet legt de amateursport verder aan banden en gaat de toegestane groepsgrootte verder beperken, dat meldt de NOS op basis van Haagse bronnen. Zoals de NOS de maatregelen schetst lijkt het daarbij vooral te gaan om teamsporten en lijkt de paardensport buiten schot te vallen. Het AD daarentegen meldt dat door alle amateursport voor volwassenen een streep gaat en ook NRC heeft het over alle amateursport.

Morgen om 19.00 uur is er een persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. Daar worden de maatregelen officieel bekend gemaakt.

Amateurcompetities

De NOS meldt: ‘Boven de 18 jaar mag er door amateurs niet meer in teamverband worden gesport.’ Even verderop in het bericht staat: ‘Door competities stil te leggen worden reisbewegingen beperkt. Professionele sport is uitgezonderd.’

Paardensport buiten schot?

Op basis van het NOS-bericht lijkt de paardensport buiten schot te vallen, maar het kan ook zo zijn dat alle amateurcompetities aan banden worden gelegd.

Dat meldt het AD: ‘Ingewijden melden ook aan deze nieuwssite dat er een streep gaat door alle volwassenensport in Nederland. Dat geldt in ieder geval voor de amateursport. ‘

Groepsgrootte verder beperken

Dan is er nog een ander punt: het kabinet wil de groepsgrootte voor binnenruimtes namelijk verder gaan beperken: het maximum voor alle groepen per binnenruimte gaat naar 30, buiten mogen maximaal vier mensen samen komen.

Uitzondering voor sport vervalt

Die 30 personenmaatregel is er nu ook al, maar daarop is een rits aan uitzonderingen. Onder andere voor sport. Die uitzondering komt waarschijnlijk te vervallen.

Pavo Cup

Morgen om 19.00 zal duidelijk zijn wat de maatregelen precies inhouden en in de paardenwereld staat deze week onder andere de Pavo Cup op het programma.

Zoals de maatregelen nu geschetst worden door de NOS lijkt het erop dat dit door kan gaan (mits de 30 personen-regel wordt gehandhaafd), maar dat zal morgen pas definitief duidelijk zijn. Als de bronnen van het AD kloppen wordt het lastig.

