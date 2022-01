Kleine versoepeling voor sport op komst

Verschillende media, onder andere de NOS en RTL Nieuws, melden dat het kabinet morgen verschillende kleine versoepelingen aankondigt, onder andere voor de sport. Of paardensporters, afgezien van manegeruiters, daar ook iets aan gaan hebben is de vraag.

Volgens bronnen rondom het kabinet wordt individueel sporten binnen weer mogelijk gemaakt onder voorwaarden (lees: onder andere sportscholen kunnen de deuren weer openen) en kunnen volwassenen straks ook weer buiten sporten in groepsverband (ook na 17.00 uur). Door die versoepeling kunnen onder andere maneges en verenigingen waarschijnlijk weer meer (groeps)lessen aanbieden.

Wedstrijden?

De stap naar het toestaan van wedstrijden voor amateurs – de maatregel met een grote invloed op de paardensport – lijkt daarbij nog uit te blijven. Of de als ‘meetmomenten’ vermomde wedstrijden voor dressuurruiters weer hun intrede kunnen doen, zal morgen moeten blijken.

Druk neemt toe

De druk op het kabinet om te versoepelen nam de afgelopen tijd zeer toe. Nederland is op dit moment ’the odd one out’ met een strenge lockdown en Nederlanders gingen de afgelopen tijd massaal over de grens om inkopen te doen en om daar uit eten te gaan. Verschillende grensgemeenten en -provincies (onder andere in Gelderland, Limburg en Overijssel) schaarden zich achter ondernemers die dat verschijnsel met lede ogen moeten aanzien en riepen openlijk op tot opheffen van de strenge lockdown.

De persconferentie over de versoepelingen van premier Mark Rutte en de nieuwe VWS-minister Ernst Kuipers staat morgen om 19.00 uur gepland.

