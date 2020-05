KLM maakt uitzondering voor paardentransport naar China

Bij de Gerdine Hoeve/Horses China in Hilvarenbeek staan sinds januari bijna 70 paarden in quarantaine. Quarantaine is voor paarden een standaardprocedure, voor de export naar bijvoorbeeld China, die gemiddeld een maand duurt. Door de coronacrisis staan de meeste paarden er nog steeds. Een financiële strop voor de handelsstal, waarbij de kosten in de tonnen lopen en klanten al maanden wachten op de door hun aangeschafte paarden. Maar dankzij KLM is een deel van de paarden alsnog vertrokken.

Door de jaren heen deed de KLM met de Boeing 747-400 Combi, een type vliegtuig dat zowel passagiers als cargo vervoerde, vele bestemmingen aan.

In het cargogedeelte werden paarden en pony’s getransporteerd naar onder meer Noord- en Zuid-Amerika en Azië naar nieuwe eigenaren, wedstrijden en races.

Maar het aantal bestemmingen werd steeds verder ingekort en zodoende vloog de KLM al enkele jaren geen paarden meer richting China. Door het afscheid van de Boeing 747-400, biedt de KLM officieel helemaal geen paardentransporten meer aan.

Paarden en pony’s mee in Boeing 747-400

Maar het toestel, dat op 28 maart in eerste instantie vervroegd met pensioen ging wegens de coronacrisis, is een nieuw leven beschoren. De Boeing 747-400 Combi wordt weer ingezet, onder andere om voor Nederlands elektronicaconcern Philips apparatuur naar China te vliegen. In samenwerking met KLM is nu ook voor de paarden van de Gerdine Hoeve een oplossing gevonden. Bij hoge uitzondering neemt de luchtvaartmaatschappij wederom paarden en pony’s mee in het cargo gedeelte. In dit geval 28 stuks die al ruim voor de COVID-19 pandemie in Nederland in quarantaine stonden bij Aniek van Santvoort en Paul van Rijswijk in Hilvarenbeek.

Eerste groep paarden vertrokken

Na het bijbetalen van een flinke soms geld – de vluchtkosten zijn door de crisis knap duurder geworden – is de eerste groep paarden vanmorgen vertrokken. Dat had buiten het treffen van een regeling met de KLM heel wat voeten in de aarde. “De eerste vlucht was eigenlijk dinsdag al gepland”, vertelt Van Santvoort. “Deze werd vervolgens verzet naar woensdag, toen donderdag en nu was het gelukkig vanmorgen zover. Door de inspanningen van luchtvrachtexpediteur Fast Forward Freight werd uiteindelijk een vlucht verzekerd. Maar daarnaast moest er ook consensus bereikt worden met de NVWA of de paarden vanuit de lopende quarantaine geëxporteerd mochten worden naar China. Gelukkig is dat ook gelukt”.

‘Meedenken van alle partijen’

Wegens de coronamaatregelen kunnen er geen vaste grooms van de Gerdine Hoeve mee om de paarden te verzorgen gedurende de vlucht, maar de KLM heeft eigen dierenstewards ter beschikking gesteld. Twee van de vier stewards zijn gister al vertrokken naar Azië om zo hun collega’s bij aankomst af te kunnen lossen en gezamenlijk weer huiswaarts te keren. “Door het meedenken van alle betrokken partijen kunnen de paarden na lange tijd uiteindelijk vertrekken. Dat is een enorme opluchting voor iedereen. De nieuwe eigenaren, de importeur in China en natuurlijk voor onze stal. Het was tot op het laatste moment onzeker of alles wel door kon gaan. We hebben dan ook zeker even gejuicht toen het vliegtuig met de paarden en pony’s daadwerkelijk opsteeg”, besluit de mede-eigenaresse van de paardenhandelsstal tevreden.

Bron: Horses.nl