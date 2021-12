KNHS cancelt Trainersseminar januari 2022

De KNHS heeft besloten om het KNHS Trainersseminar, dat gepland stond van 21 tot en met 23 januari 2022, te annuleren. "Wellicht zou in januari het seminar georganiseerd kunnen worden binnen de dan geldende coronamaatregelen. Het voelt echter niet goed om op dit moment paardensporters aan te moedigen samen te komen in de Amaliahal om elkaar te ontmoeten en uitgebreid te netwerken terwijl de coronabesmettingen alleen maar toenemen", aldus de KNHS.

Het was een lastig besluit voor de KNHS. “Maar we hopen op begrip voor deze beslissing. We wachten nu de verdere ontwikkelingen af en zullen op een beter moment met een nieuwe datum komen.”

